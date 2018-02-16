В Екатеринбурге открылся приём заявок на участие в весенней смене образовательного центра «Золотое сечение»

14:23 | 17.02.2018

Организаторы сообщают, что участие в смене примут всего 200 человек: ученики 7–10-х классов по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт», «Промыслы». Каждый из ребят должен будет пройти предварительный отбор, включающий в себя онлайн-кастинг, выполнение контрольных отборочных заданий и собеседования.



Екатеринбург стал первым городом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром «Сириус» будет образован региональный образовательный центр для обучения талантливых детей науке, спорту, искусствам и народным промыслам.



Основными задачами уральского образовательного центра «Золотое сечение» являются выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта.





Фото: uralpolit.ru