Жители Екатеринбурга собрали более тысячи книг в подарок детским приютам

14:11 | 17.02.2018

В Муниципальном объединении библиотек успешно закончилась благотворительная акция «Дарите книги с любовью».



Планировалось, что для детей из приютов будут собирать книги, но люди принесли в библиотеку ещё и игрушки. Также в библиотеках прошли серии мастер-классов по изготовлению закладок для книг. Некоторые не просто дарили книги, но и вкладывали в них открытки с пожеланиями человеку, который её получит, объясняли, почему именно эту книгу они хотят подарить.



«Читатели с большим энтузиазмом поддержали акцию, рассказали о ней своим друзьям и знакомым. Некоторые были настолько активны, что вовлекли в сбор книг целые классы. Читатели дарили современные книги, художественную и научно-популярную литературу, предназначенную детям до 14 лет», — рассказала Елена Кямкина, организатор акции в Екатеринбурге и главный библиотекарь МОБ. Также она отметила, что в этом году планируется ещё несколько подобных акций.



В итоге удалось собрать более 1000 детских книг и около 700 игрушек, которые в ближайшее время будут переданы детям из приютов с помощью волонтёров общественной организации «Грани добра». Подарки получат ребята из города, а также из области.





Фото: udmtv.ru