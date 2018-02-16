Страшная авария на Токарей: женщина, находившаяся в одном из автомобилей, дала подробные комментарии

13:47 | 17.02.2018

Авария произошла в 00:50 на перекрестке Крауля — Токарей. Водитель серебристого Mitsubishi Lancer Дмитрий, оказывавший в это время услуги такси, разговаривал по телефону и не слишком отражал происходящее на дороге.



В итоге выяснилось, что водитель вез свою клиентку Юлию, которая и рассказала эти подробности, не в том направлении. Они развернулись, а затем водитель решил перестроиться из среднего ряда и сразу совершить поворот налево. Поворот в это время уже был разрешен, и автомобили из левого ряда совершали маневр. В то же время водитель почему-то решил, что пешеходная зона — это и есть поворот, и свернул, тем самым «поймав» попутный автомобиль Subaru Tribeca.



«При столкновении наш автомобиль развернуло трижды вокруг его оси, а Subaru от удара отлетела в столб», — рассказывает Юлия.



Девушка отметила, что практически сразу после аварии вышла из такси и подошла к Subaru, предложив помощь пострадавшим. Ими оказались два человека — женщина и ребенок.



По необычайно удачному стечению обстоятельств, рядом в тот момент находились две машины скорой помощи, и медицинские работники быстро приняли пострадавших. Сейчас они находятся в больнице № 36.



Отметим, что водитель сказал, что лицензии у него нет. Услуги оказывались одной из самых популярных платформ по заказу такси через приложение.