Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 февраля 2018 года

12:17 | 17.02.2018

За прошедшие сутки с 08:00 16.02.2018 до 08:00 17.02.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 206 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 128 противоправных деяний. Из них: убийство, 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 4 грабежа, 26 краж чужого имущества, в том числе одна квартирная, 3 факта мошенничества, 18 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых 13 — хранение и 5 — сбыт.



За прошедшие сутки на территории области произошло 5 ДТП, в которых пострадало 4 человека, 1 человек погиб.



Во время проводимых в течение суток на территории Свердловской области общественных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области