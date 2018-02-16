Теплые проводы: конец зимы в Екатеринбурге будет теплым

11:26 | 17.02.2018

По данным свердловского гидрометцентра, в ближайшие дни в Екатеринбурге сохранится теплая погода.



Завтра столбики термометров покажут минус 2–4 градуса. Переменная облачность, ветер юго-западный, 4–9 метров в секунду.



18 и 19 февраля температура воздуха составит минус 1–2 градуса в дневное время.



Фото: 1zoom.ru