Газовики Екатеринбурга провели внеплановый рейд и остались недовольны его результатами

10:55 | 17.02.2018

Газовики Екатеринбурга и сотрудники МЧС вышли на внеплановые рейды по проверке эксплуатации газового оборудования в жилых домах.



В ходе проверки специалисты выяснили, что в одном из домов на улице Спутников установлены газовые водонагреватели, неправильная эксплуатация которых может повлечь отравление угарным газом.



Специалисты использовали прибор под названием анемометр, который измеряет скорость направленных потоков воздуха и газа. Тяга в проверенных квартирах была в порядке. Однако были найдены нарушения в работе УК, так как организация не предоставляла акты о техническом состоянии дымоходов.



Подобные проверки должны проводиться не менее трех раз в год. Рейды должны производить организации, имеющие лицензию и допуск. В ходе рейда гражданам рассказали, что запрещено самостоятельно чинить газовые приборы, а также напомнили о том, что в случае обнаружения проблемы нужно звонить по номеру 112.





Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»