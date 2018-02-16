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Рубрика: Новости дня


10:46 | 17.02.2018

Объявлен конкурс на строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму

На ветку выделили 2 миллиарда 124 миллиона рублей.

Работу по строительству трамвайной линии начнут в этом году. Трамвай будет курсировать вдоль улиц Фрезеровщиков и Шефской, через проектируемые улицы Меридиональную 1, Ново-Садовую, Широтную Северную, Меридиональную 2, проспект Космонавтов и вдоль автодороги Екатеринбург — Невьянск. В течение этого 17-километрового участка будет создано 5 остановок.

В конкурсной документации сказано следующее: «Целью реализации объекта является обеспечение удобных пассажирских связей города Верхняя Пышма с северной частью города Екатеринбурга с минимально возможным количеством пересадок и с затратами времени в пределах нормативных значений. Трамвайная линия, проходящая по участкам существующей улично-дорожной сети и в пределах нового района жилой застройки, в перспективе обеспечит единую рельсовую магистраль, соединившись с перспективным участком трамвайной линии города Верхняя Пышма».

Строительство линии займет более двух лет. Подрядчика для работ выберут 12 марта.

Предполагается, что по ветке будет курсировать примерно 30 трамваев.

Фото: tolikkaidalov.livejournal.com

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»



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