Объявлен конкурс на строительство трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму

10:46 | 17.02.2018

На ветку выделили 2 миллиарда 124 миллиона рублей.



Работу по строительству трамвайной линии начнут в этом году. Трамвай будет курсировать вдоль улиц Фрезеровщиков и Шефской, через проектируемые улицы Меридиональную 1, Ново-Садовую, Широтную Северную, Меридиональную 2, проспект Космонавтов и вдоль автодороги Екатеринбург — Невьянск. В течение этого 17-километрового участка будет создано 5 остановок.



В конкурсной документации сказано следующее: «Целью реализации объекта является обеспечение удобных пассажирских связей города Верхняя Пышма с северной частью города Екатеринбурга с минимально возможным количеством пересадок и с затратами времени в пределах нормативных значений. Трамвайная линия, проходящая по участкам существующей улично-дорожной сети и в пределах нового района жилой застройки, в перспективе обеспечит единую рельсовую магистраль, соединившись с перспективным участком трамвайной линии города Верхняя Пышма».



Строительство линии займет более двух лет. Подрядчика для работ выберут 12 марта.



Предполагается, что по ветке будет курсировать примерно 30 трамваев.



Фото: tolikkaidalov.livejournal.com