Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который отремонтирует 17 городских дорог

10:18 | 17.02.2018

На проведение ремонтных работ выделят 854 млн рублей. Деньги были взяты из федерального и городского бюджетов.



Подрядчиков выберут 12 марта. К работам они могут приступать с момента заключения контракта.



«До начала работ подрядчик обязан составить схему закрытия или ограничения движения транспорта, согласовать схему в надзорных органах города и области», — отмечается в конкурсной документации.



Работы должны будут закончиться до 30 октября. Срок, в течение которого по гарантии должно прослужить покрытие, — 4 года. После ремонта дорожники должны нанести термопластиковую разметку.





Фото: v-chelny.ru