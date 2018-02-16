Кошмар на улице Рассветной: на ЖБИ хулиган ранил пожарного, прибывшего на вызов

10:10 | 17.02.2018

Инцидент произошел сегодня ночью в доме на Рассветной, 8/2. Неадекватный мужчина ранил приехавшего на вызов в составе бригады пожарного. У сотрудника МЧС задето лицо, ему потребовалась медицинская помощь.



— Зашивать его повезли в больницу. Тот человек ударил его кулаком и попал в веко. Напал без всякой причины, алкоголь — это зло, — сообщил источник.



Как сообщают жители дома, пожарные приехали из-за сработавшей сигнализации. В одной из квартир произошло задымление, поскольку на плите подгорела еда. Спасателям пришлось ломать двери в помещение, поскольку хозяин квартиры не отзывался на стук.





Фото: adukar.by