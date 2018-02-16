Сын свердловского чиновника, осужденный за наркоторговлю, не смог обжаловать свой приговор

09:45 | 17.02.2018

Сыну главы Горнозаводского управленческого округа Александру Каюмову, задержанному за торговлю наркотиками в апреле 2017 года, Свердловский областной суд оставил в силе приговор, согласно которому парню предстоит отбывать наказание в течение 4,5 лет в колонии общего режима.



Задержание Каюмова происходило следующим образом: в ходе контрольной закупки сын высокопоставленного чиновника передал подставному покупателю сверток с зельем, за который получил 1000 рублей. При задержании у него изъяли меченые деньги.



Приговор наркоторговцу был вынесен Ленинским районным судом 13 декабря 2017 года. Однако с решением суда не согласилась как сторона защиты, так и, стоит отметить, сторона обвинения.



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