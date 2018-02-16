Свердловский областной суд отменил закон о штрафах за парковку на газонах

22:26 | 16.02.2018

Свердловский областной суд встал на сторону автовладельцев и удовлетворил административный иск жителя региона об оспаривании статьи 16 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях», где идет речь о штрафах за парковку на объектах благоустройства — газонах.



По информации пресс-службы Свердловского областного суда, суд решил, что норма областного закона противоречит федеральному законодательству. Стоит отметить, что пока решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде РФ в течение месяца.



Напомним, статья областного закона вступила в силу в ноябре 2017 года, однако поводом для ее отмены стал иск автомобилиста, ранее оштрафованного на 3 тысячи рублей, который утверждал, что бросил машину на «куске грязи», а не на «объекте благоустройства», как это решили чиновники. Примечательно, что в российском законодательств нет понятия «газон», а потому крайне непросто определить, где именно нельзя парковаться.



Фото: newslab.ru