Жители Екатеринбурга передали обращение Путину против сноса недостроенной телебашни в приемную президента

Несмотря на то, что примерная дата сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге уже установлена, жители города продолжают бороться за ее сохранение. Накануне екатеринбуржцы собрали подписи под обращением к Владимиру Путину с просьбой не допустить снос недостроенной телебашни. Документ уже находится в приемной Президента РФ в Уральском федеральном округе.В обращении напоминается о том, что телебашня в Екатеринбурге является второй по высоте после Останкинской телебашни в России и «стала легендой» города. Известно, что свои подписи под документом поставили около 2,5 тыс. человек.