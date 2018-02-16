На Урале действующие сотрудники полиции и МЧС попались на браконьерстве

20:38 | 16.02.2018

В ночь с 15 на 16 февраля во время незаконной охоты на косулю в охотничьем хозяйстве Маминское, что в Каменском городском округе, были задержаны действующие сотрудники полиции и МЧС. Как стало известно veved.ru, во время планового объезда территории егерями были услышаны выстрелы и замечена группа людей, спешно предпринимающая попытку скрыться. Попытка оказалась удачной, браконьеры скрылись.



Егеря, подъехавшие к месту, где только что находились скрывшиеся люди, под деревом обнаружили убитую косулю. Уже вернувшись в находящуюся неподалеку деревню, егеря увидели мелькающие в лесу, откуда они только что уехали, лучики фонариков. В сопровождении полицейских сотрудники охотхозяйства возвратились в лес, где задержали вернувшихся за брошенной косулей любителей незаконной охоты и мяса. Как говорится, «жадность фраера сгубила».



Охотниками оказались три брата: действующий сотрудник полиции Бронников Владимир Алексеевич 1984 года рождения, сотрудник МЧС Бронников Борис Алексеевич 1977 года рождения и неработающий Анатолий Алексеевич также 1977 года рождения. На месте браконьерства были найдены стреляные гильзы от охотничьего ружья — карабина СКС калибра 7, 62х39.



В настоящий момент с ними выполняются следственные действия. Оружие преступления, а также внедорожник — белая «Нива» (госномер Р306МН 66) — у браконьеров изъяты. Добавим, что сам автомобиль задержанным не принадлежит, но они неоднократно появлялись на нем на территории Маминского охотхозяйства, когда их также пытались задержать. В ближайшее время собранные материалы будут переданы в Следственное управление Следственного комитета по Свердловской области для возбуждения уголовного дела.



Отметим, что в поимке братьев Бронниковых принимали участие штатные егеря Маминского охотхозяйства, охотничий инспектор по охране, контролю и регулированию животного мира Каменского района Свердловской области и сотрудники 22-го отдела полиции Каменского ОМВД.



По информации пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, для установления более подробных и точных обстоятельств нарушения действующего законодательства к делу подключились сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. «Если вина сотрудников полиции будет найдет свое подтверждение, для принятия процессуального решения материалы будут направлены из органов внутренних дел в региональный следственный комитет со всеми вытекающими отсюда последствиями для подозреваемых», - отметил Горелых.



Напомним, что охотничий сезон был закрыт еще 31 декабря прошедшего года.



Фото: forum.guns.ru

