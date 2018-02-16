Рубрика: Новости дня
20:38 | 16.02.2018
На Урале действующие сотрудники полиции и МЧС попались на браконьерстве
Егеря, подъехавшие к месту, где только что находились скрывшиеся люди, под деревом обнаружили убитую косулю. Уже вернувшись в находящуюся неподалеку деревню, егеря увидели мелькающие в лесу, откуда они только что уехали, лучики фонариков. В сопровождении полицейских сотрудники охотхозяйства возвратились в лес, где задержали вернувшихся за брошенной косулей любителей незаконной охоты и мяса. Как говорится, «жадность фраера сгубила».
Охотниками оказались три брата: действующий сотрудник полиции Бронников Владимир Алексеевич 1984 года рождения, сотрудник МЧС Бронников Борис Алексеевич 1977 года рождения и неработающий Анатолий Алексеевич также 1977 года рождения. На месте браконьерства были найдены стреляные гильзы от охотничьего ружья — карабина СКС калибра 7, 62х39.
В настоящий момент с ними выполняются следственные действия. Оружие преступления, а также внедорожник — белая «Нива» (госномер Р306МН 66) — у браконьеров изъяты. Добавим, что сам автомобиль задержанным не принадлежит, но они неоднократно появлялись на нем на территории Маминского охотхозяйства, когда их также пытались задержать. В ближайшее время собранные материалы будут переданы в Следственное управление Следственного комитета по Свердловской области для возбуждения уголовного дела.
Отметим, что в поимке братьев Бронниковых принимали участие штатные егеря Маминского охотхозяйства, охотничий инспектор по охране, контролю и регулированию животного мира Каменского района Свердловской области и сотрудники 22-го отдела полиции Каменского ОМВД.
По информации пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, для установления более подробных и точных обстоятельств нарушения действующего законодательства к делу подключились сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. «Если вина сотрудников полиции будет найдет свое подтверждение, для принятия процессуального решения материалы будут направлены из органов внутренних дел в региональный следственный комитет со всеми вытекающими отсюда последствиями для подозреваемых», - отметил Горелых.
Напомним, что охотничий сезон был закрыт еще 31 декабря прошедшего года.
Фото: forum.guns.ru
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
16.02.2018
21:58 | 16.02.2018
Жители Екатеринбурга передали обращение Путину против сноса недостроенной телебашни в приемную президента
20:38 | 16.02.2018
На Урале действующие сотрудники полиции и МЧС попались на браконьерстве
19:41 | 16.02.2018
«Прошла любовь»: в скором времени Екатеринбург может остаться без шаурмы
19:37 | 16.02.2018
В Свердловской области банкротят «газовый» ГУП
19:16 | 16.02.2018
Свердловский бизнес получил льготы по налогам в размере более 45 млрд рублей за пять лет
18:11 | 16.02.2018
Свердловский Минпром: объем отгруженных промышленных товаров в регионе возрастет в 2,7 раза к 2035 году
17:55 | 16.02.2018
В Перми состоится первый в регионе турнир по дронрейсингу
17:47 | 16.02.2018
В Перми перейдут в муниципальную собственность два ведомственных образовательных учреждения
17:18 | 16.02.2018
СКР вынудил предприятие в Арамиле погасить зарплатный долг
16:45 | 16.02.2018
Екатеринбурженка отсудила у авиакомпании деньги за «пустые» билеты
16:40 | 16.02.2018
В здании свердловского Минсельхоза проходят обыски с участием бойцов СОБР
15:54 | 16.02.2018
Более 500 человек зарегистрировались на Пермский международный марафон
15:52 | 16.02.2018
Южноуральские тайбоксеры ведут активную подготовку к боям
15:40 | 16.02.2018
Житель Прикамья приговорен к обязательным работам за незаконную рубку в лесном массиве
15:04 | 16.02.2018
«Ночь музеев» в Екатеринбурге начала прием заявок на участие
14:35 | 16.02.2018
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за обрушения потолка в екатеринбургской квартире
14:24 | 16.02.2018
Жертвам ЧП на Уралмаше помог депутат гордумы Екатеринбурга
14:00 | 16.02.2018
В Кургане грузовик Volvo сбил 10-летнего мальчика на Омской
13:52 | 16.02.2018
В Перми меняется расписание трамвая № 11 и троллейбуса № 8
13:29 | 16.02.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 15 февраля 2018 года
13:10 | 16.02.2018
Наркомана экстрадировали из Грузии на суд в Сухой Лог
12:50 | 16.02.2018
Капремонт здания екатеринбургского цирка оценили в 97 млн рублей
12:32 | 16.02.2018
Прокурорская «охота на ведьм» в свердловском Заксобрании
12:27 | 16.02.2018
В этом году в Перми снесено семь пустующих аварийных домов
12:19 | 16.02.2018
Из-за загоревшихся балконов эвакуировали жильцов дома на улице Мехренцева в Екатеринбурге
12:15 | 16.02.2018
В Прикамье состоялось очередное пленарное заседание краевого парламента
12:15 | 16.02.2018
Уральские связисты рассказали, как погода влияет на абонентов
12:07 | 16.02.2018
Выходные в Перми будут теплыми
11:45 | 16.02.2018
Житель Богдановича оштрафован за попытку удушить полицейского
11:25 | 16.02.2018
На Урале изъяли крупную партию кокаина из Латинской Америки
11:18 | 16.02.2018
Свердловский Минфин представил анализ налоговых преференций
11:12 | 16.02.2018
Кокорин обсудил дальнейшую судьбу КГСХА с первым замом министра сельского хозяйства РФ
11:05 | 16.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 15 февраля 2018 года
11:01 | 16.02.2018
18 февраля митрополит Кирилл возглавит чин прощения
10:27 | 16.02.2018
При обрушении потолка на Уралмаше пострадало 5 человек
10:17 | 16.02.2018
Особый противопожарный режим, введённый в некоторых районах Екатеринбурга, не помогает — дома горят
09:40 | 16.02.2018
Автоледи из Екатеринбурга арестовали за тонировку на BMW
09:39 | 16.02.2018
В Талице газифицировали девять улиц