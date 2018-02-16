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Рубрика: Новости дня


19:41 | 16.02.2018

«Прошла любовь»: в скором времени Екатеринбург может остаться без шаурмы

В скором времени Екатеринбург может лишиться шаурмы — а точнее, киосков с шаурмой — навсегда. Случиться это может не только потому, что деятельность точек по продажам не контролируется, но и потому, что вскоре любители шаурмы пресытятся ей. По крайней мере, такой прогноз сегодня дала председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышева.

По словам Чернышевой, установка подобных объектов на территориях, не контролируемых органами местного самоуправления, является «болезненной темой» для администрации города, а в случае самовольного изменения специализации нестационарного объекта ответственности законодательством не предусмотрено.

Таким образом, у администрации остается два варианта: убедить предпринимателя поступать в соответствии с законом или же привлечь Роспотребнадзор для проверки качества оказываемой услуги. Отметим, что, по словам Чернышевой, буквально вчера была получена справка от Роспотребнадзора по четырем объектам о нарушении ими норм и санитарных правил.

Фото: pavilion-vrn.ru

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»



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