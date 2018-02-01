В Свердловской области банкротят «газовый» ГУП

19:37 | 16.02.2018

В Арбитражный суд Свердловской области подано заявление о признании банкротом государственного унитарного предприятия «Газовые сети», которое находится в ведении МУГИСО. Иск подала московская компания ООО «Промстрой», сумма исковых требований составляет 1 миллион 286 тысяч рублей.



Напомним, что по результатам конкурса, состоявшегося на заседании Межведомственной комиссии по эффективности управления государственной собственностью Свердловской области 19 декабря 2017 года, новым генеральным директором ГУП СО «Газовые сети» стал Геннадий Вечканов. Изменения в базе ЕГРЮЛ появились 14 февраля.



ГУП «Газовые сети» было создано в июле 2004 года. Основными направлениями деятельности предприятия являются строительство и проектирование объектов газификации, транспортировка газа и эксплуатация газопроводов.