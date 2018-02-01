Свердловский бизнес получил льготы по налогам в размере более 45 млрд рублей за пять лет

19:16 | 16.02.2018

За период с 2012 по 2017 гг. общая сумма льгот и налоговых преференций свердловскому бизнесу равна 45,4 млрд рублей – то есть 7,6 млрд рублей ежегодно.



По информации департамента информационной политики Свердловской области, речь в данном случае идет о льготах по транспортному налогу, налогам на прибыль и имущество организаций, а также о применяемых на Среднем Урале специальных налоговых режимах.



По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, период с 2012 по 2017 годы был достаточно сложным для экономики региона в том числе из-за введения экономических санкций, изменивших правила ведения бизнеса, однако свердловские предприятия не только не снизили платежи в бюджет по сравнению с уровнем 2012 года, но и увеличили их – и при этом темп роста поступлений ежегодно нарастал. По информации Кулаченко, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета выросли со 184,5 млрд руб. в 2012 году до 244,8 млрд руб. в 2017 году – на 33%.



Фото: infozaem.ru