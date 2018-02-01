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Рубрика: Новости дня


18:25 | 16.02.2018

Суд обязал администрацию Среднеуральска вернуть мусорные контейнеры в Коптяках

Суд обязал администрацию Среднеуральска организовать сбор и вывоз мусора в деревне Коптяки. Судебное разбирательство в отношении мэрии и местных коммунальщиков в лице МБУ «Управление ЖКХ» инициировала прокуратура. Чиновникам дали время до конца июня, чтобы они установили ранее демонтированные контейнерные площадки по сбору твердого бытового мусора.

Как рассказали корреспонденту veved.ru жители деревни Коптяки, ранее в населенном пункте были установлены мусорные контейнеры. Летом 2017 года они были демонтированы на основании того, что компания по сбору и вывозу мусора (ООО «УСТК») не обязана содержать контейнерную площадку. Администрация Среднеуральска же, вероятно, решила сэкономить на этом (и это при том, что готова согласовать выделение почти 400 тысяч рублей в год на зарплату новому «инженеру-программисту» с функциями пресс-секретаря-пиарщика).

Было принято решение, согласно которому мусоровоз еженедельно каждую субботу подъезжал к частным домам и забирал мусор, но новая система мусороотведения себя не оправдала. Отсутствие стационарной площадки по сбору твердых бытовых отходов привело к образованию несанкционированных мест размещения отходов – жители не желали складировать мусор у себя дома или во двор и выкидывали его в ближайшей лесополосе.

Прокуратура посчитала, что это нарушает экологические права неопределенного круга лиц и обратилась с заявлением в суд. Что любопытно, представители мэрии в суде поясняли, что контейнерные площадки обустраивать не нужно, так как происходит захламление территории мусором (а то, что леса превращаются в свалки это, по мнению МКУ «Управление ЖКХ» нормально?). Да и вообще, по их словам, в настоящее время рассматривается вопрос о передаче мусороудаления по всей области региональному оператору, который должен сам определить схемы вывоза ТБО, заключить договор с жителями и организовать работы по обеспечению выполнения своих обязанностей.

Грубо говоря, чиновники решили избавиться таким образом от «головной боли». Вот только федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» прямо указывает, что к вопросам местного значения городского округа относится участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов.

Добавим, что квитанции за вывоз мусора выставляло жителям ОАО «Энергосбыт Плюс» (у энергетиков заключен агентский договор с ООО «УСТК»). Это вызвало недовольство Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, которая возбудило дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции, выразившегося во включении в платежные документы за коммунальную услугу по электроснабжению иного вида коммунальной услуги при отсутствии предварительного согласия потребителей.

Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»



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