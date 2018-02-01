Силовики задержали высокопоставленного чиновника свердловского министерства





Александр Червяков возглавляет отдел более пяти лет. Фото: http://mcxso.midural.ru

По поступившей в редакцию информации, сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу задержан начальник отдела государственного технического надзора (инспекции Гостехнадзора) министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александр Червяков, а также все инспекторы указанного отдела.По информации издания, все они доставлены в УВД города на Фрунзе, 74. Со всеми задержанными ведутся следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кто из указанных лиц является фигурантом разработки ОЭБиПК, изданию пока неизвестно, но по информации из министерства это руководитель отдела Червяков А.Ю.Учитывая, что в органах Гостехнадзора действует институт экстерната по сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений тракториста-машиниста (категория АI), которые позволяют управлять квадроциклом, снегоходом, а также иной гусеничной и внедорожной техникой, можно предположить, что оперативные мероприятия сотрудников ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга связаны как раз с данными полномочиями структуры областного министерства.Напомним, что сегодня днем в здании на Розы Люксембург, 60 где расположена Инспекция Гостехнадзора при Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, проходят обыски при участии сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.Похоже, что после ряда увольнений в ОЭБиПК, смены руководства подразделения и управления МВД уральской столицы, работа по борьбе с коррупцией пошла в гору. Об этом свидетельствуют и недавние спецоперации ведомства – в ноябре 2017 года по материалам ОЭБиПК УМВД было возбуждено три уголовных дела в отношении сотрудника администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Носкова Д. П., обвиняемого в получении взятки, а в конце декабря оперативники задержали руководство свердловского управления Роспотребнадзора.