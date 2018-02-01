Рубрика: Новости дня
18:13 | 16.02.2018
Силовики задержали высокопоставленного чиновника свердловского министерства
По информации издания, все они доставлены в УВД города на Фрунзе, 74. Со всеми задержанными ведутся следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кто из указанных лиц является фигурантом разработки ОЭБиПК, изданию пока неизвестно, но по информации из министерства это руководитель отдела Червяков А.Ю.
Александр Червяков возглавляет отдел более пяти лет. Фото: http://mcxso.midural.ru
Учитывая, что в органах Гостехнадзора действует институт экстерната по сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений тракториста-машиниста (категория АI), которые позволяют управлять квадроциклом, снегоходом, а также иной гусеничной и внедорожной техникой, можно предположить, что оперативные мероприятия сотрудников ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга связаны как раз с данными полномочиями структуры областного министерства.
Напомним, что сегодня днем в здании на Розы Люксембург, 60 где расположена Инспекция Гостехнадзора при Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, проходят обыски при участии сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.
Похоже, что после ряда увольнений в ОЭБиПК, смены руководства подразделения и управления МВД уральской столицы, работа по борьбе с коррупцией пошла в гору. Об этом свидетельствуют и недавние спецоперации ведомства – в ноябре 2017 года по материалам ОЭБиПК УМВД было возбуждено три уголовных дела в отношении сотрудника администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Носкова Д. П., обвиняемого в получении взятки, а в конце декабря оперативники задержали руководство свердловского управления Роспотребнадзора.
Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»
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