Свердловский Минпром: объем объем отгруженных промышленных товаров в регионе возрастет в 2,7 раз к 2035 году

18:11 | 16.02.2018

Свердловский Минпром защитил проект концепции промышленного и инновационного развития до 2035 года. Согласно документу объем отгруженных товаров промышленного производства в области должен увеличиться с 1,6 триллиона рублей до 4,3 триллиона рублей, сообщает департамент информполитики губернатора.



По словам главы Минпромнауки Сергея Пересторонина, ключевыми показателями документа также являются: увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте до 30%, рост производительности труда до 12,9 миллиона рублей на человека, ежегодное поддержание индекса промышленного производства на уровне 107%.



Фото: nk-tv.com