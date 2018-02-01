В здании свердловского Минсельхоза проходят обыски с участием бойцов СОБР

16:40 | 16.02.2018

Сегодня, 16 февраля, в здании на Розы Люксембург, 60, где расположена Инспекция гостехнадзора при Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, проходят обыски. Как стало известно veved.ru из источников в Минсельхозе, оперативные мероприятия проходят при участии сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.



Подробности спецоперации пока неизвестны, редакция занимается выяснением всех обстоятельств, которые послужили причиной для появления в здании Минсельхоза «маски-шоу».



В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу данную информацию пока не комментируют.



Отметим, что сотрудники Гостехнадзора осуществляют государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, проводя техосмотры самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, госрегистрацию тракторов и выдачу удостоверений трактористам.



Фото: http://letopisi.org