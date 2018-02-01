Федор Емельяненко встретится с Майком Тайсоном на турнире ММА в Екатеринбурге

15:52 | 16.02.2018

25 февраля в уральской столице пройдет турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship. Ранее приглашение посетить в качестве гостя турнир принял легендарный боец Майк Тайсон, а недавно его примеру последовал и Федор Емельяненко, сообщают организаторы турнира.



Также Тайсон и Емельяненко планируют посетить еще один турнир в Челябинске и осмотреть строящуюся Академию смешанных единоборств. Шоу в Екатеринбурге включает в себя 15 боев, в которых примут участие спортсмены из России, Польши, с Украины и из Бразилии.



Фото: mycdn.me