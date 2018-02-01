Депутаты Госдумы притормозили принятие закона об оплате «коммуналки», минуя УК

15:07 | 16.02.2018

Сегодня, 16 февраля, депутаты Государственной думы РФ сняли с рассмотрения второе чтение проекта федерального закона, согласно которому должны быть приняты изменения в Жилищный кодекс. Предлагаемые поправки позволяли бы гражданам платить за свет, воду, газ и тепло напрямую поставщикам этих ресурсов, а не через свою управляющую компанию или ТСЖ. Авторами законопроекта выступали депутаты Павел Качкаев и Галина Хованская.



Инициатива рассматривалась несколько лет и была поддержана в самых верхах — президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Однако, как стало известно veved.ru, ко второму чтению кто-то сумел пролоббировать отрицательный отзыв на законопроект, согласно которому предлагается не торопиться и опробовать изменения на конкретном регионе, а не на всей территории страны.



По данным издания, снятие законопроекта с рассмотрения вызвало волну негодования в кабмине. Как сообщают собственные источники veved.ru, в понедельник, 19 февраля, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак срочно собирает депутатов и заинтересованных лиц на закрытое совещание, где будет обсуждаться, грубо говоря, бойкот поручения президента.



Кто стал автором отрицательного отзыва на законопроект, пока неизвестно. Не исключено, что он действовал в интересах одной из крупных ФПГ, которая давно присматривается к коммунальному рынку, в том числе и в Екатеринбурге.



Напомним, что сегодня система расчетов населения за коммунальные услуги такова, что деньги ресурсникам от управляющих компаний поступают с большим опозданием или вовсе не поступают (тратятся не по назначению). Собранные у людей деньги нередко выводятся на «левые» счета, после чего УК банкротится. Как ранее отмечала заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя РФ Елена Солнцева, при том, что собираемость средств в сфере ЖКХ в целом по России сегодня составляет 95 процентов, объем накопленной задолженности превышает триллион рублей.



В пользу принятия нового законопроекта следует сказать, что для добросовестных плательщиков никаких сложностей по переходу на новую систему оплаты ЖКХ не возникнет. Наоборот, у них появится больше гарантий, что свет, газ, тепло, за которые они честно заплатили, у них будут и никто не придет и не отключит их.