«Ночь музеев» в Екатеринбурге начала прием заявок на участие

15:04 | 16.02.2018

Организаторы «Ночи музеев — 2018» в Екатеринбурге начали принимать заявки на участие в акции. Предложение продлится до 10 марта. «Традиционное требование для потенциальных участников — соответствие международным принципам проекта: открытости и доступности музея, комфортности музейного пространства, продвижению музейного предмета», — указано в приглашении.



Сама «Ночь» запланирована на вечер 19 мая. «Главной темой «Ночи музеев в Екатеринбурге» на этот раз станет 295-летний юбилей нашего города. Важной дате будут посвящены программы участников и специальные мероприятия оргкомитета проекта. В частности, в рамках «Ночи музеев — 2018» в нашем городе будет создан главный тематический маршрут — «Музейная миля», который объединит классические центральные музеи, находящиеся в пешей доступности», — сообщают организаторы мероприятия.



Фото: eanews.ru