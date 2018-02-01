Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за обрушения потолка в екатеринбургской квартире

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».Напомним, что накануне вечером, около девяти часов, произошло частичное обрушение потолка в одной из квартир дома № 16 в переулке Суворовском. Сейчас известно о пяти пострадавших, среди которых двое детей - 2 и 9 лет. Всего из дома эвакуировали 23 человека.«Следствием СКР проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств и непосредственной причины инцидента», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.Отметим, что речь идет о старом доме – бараке. По словам жильцов, там проводился капитальный ремонт кровли. Дом эксплуатирует управляющая компания «УЖК ЖКО – Екатеринбург».