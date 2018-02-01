Жертвам ЧП на Уралмаше помог депутат гордумы Екатеринбурга

14:24 | 16.02.2018

Барак в переулке Суворовском, у которого обвалились потолочные перекрытия 15 февраля, посетил депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Смирнов.



«Это ужасная беда. Ни в чем не повинные люди пострадали по чьей-то вине, остались без крыши над головой. Виноватых еще предстоит установить. Сейчас все силы брошены на разбор завалов и восстановление квартир. Я встретился с пострадавшими, люди напуганы. Особенно испугались дети, сейчас они находятся в больнице. Я привез ребятам гостинцы, а взрослым оказал материальную помощь. Я буду держать эту ситуацию на контроле», — цитирует пресс-служба гордумы народного избранника.



По уточненным данным, общая площадь обрушения потолочного перекрытия составила 20 квадратных метров. Из дома эвакуированы 23 человека, в том числе девять детей. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое детей. Они были доставлены для осмотра в городскую клиническую больницу № 9. Троим пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно. Сейчас производится инженерный осмотр и оценка поврежденных конструкций дома.