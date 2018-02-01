Сергей Колясников: с Владислава Рябухина требуют «всего» 300 тысяч рублей

13:46 | 16.02.2018

Екатеринбургский блогер Сергей Колясников процитировал на форуме «Пикабу» свой разговор с Владиславом Рябухиным, обвиняемым в настоящее время в нанесении тяжких телесных повреждений молодому армянину Саргису Арутюняну.



«Как только зашел в здание суда меня, отозвал адвокат Арутюняна Качанов и сказал, что родственники Арутюняна нервничают: "Когда ты денег-то дашь, дай хоть триста тысяч рублей, и максимум, что тебе будет, условка, год-два. Мы не хотим сажать тебя в тюрьму. Ты 100% сядешь, в России на 1000 человек оправдывают троих, и ты не среди них. Это система. Если тебя оправдают, это подстава для следствия и прокуратуры. Ты думай"», — цитирует Колясников Рябухина.



В беседе с корреспондентом veved.ru блогер подтвердил факт разговора с Рябухиным и изложенную на форуме информацию.



Фото: pikabu.ru