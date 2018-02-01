Наркомана экстрадировали из Грузии на суд в Сухой Лог

13:10 | 16.02.2018

15 февраля сухоложский горсуд вынес приговор Ризвану Гусейнову, три года скрывавшемуся в Грузии. За хранение наркотиков в особо крупном размере он получил 4 года общего режима, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



17 сентября 2014 года Гусейнов был задержан полицейским в Сухом Логу в состоянии наркотического опьянения. В ходе досмотра из карманов его одежды были изъяты два пакета с курительной смесью. Через два дня его вызвали на допрос, но Ризван к тому времени уже уехал в Грузию на машине.



Гусейнова объявили в розыск. В 2016 году его местонахождение уже было установлено, по запросу Генпрокуратуры РФ власти Грузии экстрадировали Гусейнова в Россию.



Фото: pravdapfo.ru