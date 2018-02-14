Александр Якоб ввел особый противопожарный режим в некоторых районах Екатеринбурга после серии пожаров

23:17 | 15.02.2018

На официальном сайте города сообщается, что глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о введении особого противопожарного режима в двух районах города.



Речь идет о Верх-Исетском и Чкаловском районах. Согласно постановлению, квартальные должны обойти свои территории для выявления нарушений правил противопожарной безопасности.Также главы районных администраций должны провести разъяснительную работу с населением. Чиновникам поручено встретиться с дачниками, чьи участки находятся в этих районах, поскольку меры, принятые главой администрации, вызваны серией крупных пожаров в коллективных садах.



Фото: imenno.ru