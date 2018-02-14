В Екатеринбурге обрушился потолок в одном из домов в Суворовском переулке

22:18 | 15.02.2018

Инцидент произошел в квартире дома №16а в Суворовском переулке. Куски потолка задели хозяина квартиры и двоих его детей.



Сообщается, что врачи скорой помощи диагностировали у мужчины и детей ушибы мягких тканей. Взрослый от госпитализации отказался, а дети были доставлены в больницу № 9.



Сейчас проводятся оперативные мероприятия, которые позволят выяснить, что послужило причиной обрушения. По одной из версий потолок рухнул из-за ремонта крыши этого ветхого здания.



«Данное происшествие не имеет отношения к криминалу. Дом, в котором случилась беда построен ориентировочно в 1954-56 годах пленными немцами. Крышу этого здания, а также трех соседних — № 11, 14 и 20 — ремонтирует коммерческое предприятие. Старый шифер был уложен на потолок, который от ветхости мог не выдержать груза, от чего произошло обрушение. На месте происшествия полицией создана зона безопасности, никого в подъезд не запускают. По итогам начавшейся отделом полиции № 15 УМВД по городу Екатеринбургу проверки будет принято процессуальное решение», - прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.





Фото: gtrk-omsk.ru