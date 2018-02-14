В Екатеринбурге провели репетицию салюта к 23 февраля

21:35 | 15.02.2018

Репетиция праздничного салюта проходила сегодня на военном полигоне «Свердловский». Военные отработали синхронные залпы из орудий времён Великой Отечественной войны.



В пресс-службе ЦВО рассказали об этой репетиции следующее: «В тренировке были задействованы орудия образца 1941–1943 годов, они выполняли холостые выстрелы, отрабатывали синхронность и выполнение соответствующих команд. Было задействовано 6 орудий ЗиС-3 и 3 салютных установки, более 30 военных».



Праздничный салют жители смогут увидеть 23 февраля в парке Маяковского.



Фото: myslo.ru