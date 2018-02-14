Очередное коммунальное «озеро» появилось на улице Бебеля

21:09 | 15.02.2018

Вода хлынула на дорогу сегодня вечером. Машины еле пробирались сквозь огромное озеро, вода доходила им до середины колеса.



— Возле Бебеля, 114, разлилось озеро. Похоже, прорвало водовод ХВС. Бежит откуда-то с территории Бебеля, 118а, или ещё дальше, — рассказал очевидец.



На месте уже сейчас работает аварийная бригада.



Фото:donnews.ru