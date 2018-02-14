Жительницу Карпинска подозревают в тройном убийстве с сожжением трупов

17:54 | 15.02.2018

38-летнюю жительницу Карпинска подозревают в убийстве трех человек. Ее задержали сыщики управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из ОВД Карпинска, сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.



Ранее, 10 февраля при разборе завалов после тушения пожара в частном доме по улице Осипенко нашли три трупа: 43-летнего хозяина жилища по фамилии Лысак, 45-летнего гражданина без определенного места жительства Саратовцева и их 38-летнюю знакомую Мокрополову. У всех трех трупов обнаружили колото-резанные ножевые ранения.



Под подозрения сыщиков попала четвертая участница застолья – ранее судимая за причастность к двойному убийству местная жительница, не отбывавшая наказание в колонии по причине болезни.



«По предварительным сведениям, причиной резни на «празднике души» в честь Дня граненого стакана послужило то, что компаньоны, якобы, позволили себе нелицеприятные высказывания в ее адрес. После того, как обидчики были наказаны, чтобы скрыть следы преступления, обидчивая барышня подожгла жилище, после чего ретировалась»,- рассказал полковник Горелых.



В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области добавили, что сейчас по данному делу назначены судебные медицинские, молекулярно-генетическая, биологическая и пожарно-техническая экспертизы, в отношении задержанной планируется назначить и провести судебную стационарную психиатрическую экспертизу.