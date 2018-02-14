Градсовет Екатеринбурга забраковал проект ЖК «Нагорный» на ВИЗе

17:36 | 15.02.2018

Сегодня Градостроительный совет Екатеринбурга отклонил проект Уральской горно-металлургической компании о строительстве ЖК «Нагорный» на месте завода «Уралкабель» на ВИЗе.



Проект отклонен из-за того, что территория и так плотно застроена. Кроме того, плохо разработана транспортная развязка, передает Накануне.RU.



Напомним, что ранее Союз архитекторов предлагал построить на этом месте ледовую арену вместо площадки на улице Декабристов.