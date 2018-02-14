ЕВРАЗ НТМК в 2017 году снизил выбросы в атмосферу

16:28 | 15.02.2018

В 2017 году ЕВРАЗ НТМК на 3,7 % снизил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2016 годом. Улучшить экологические показатели помог целый набор природоохранных мероприятий.



В течение прошедшего года на ЕВРАЗ НТМК прошли ремонты аспирационных систем в крупных подразделениях, в том числе пылегазоулавливающих установок на трех печь-ковшах конвертерного цеха, линиях выходного контроля колесобандажного производства, литейных дворах доменных печей и участке утилизации шламов.



В конце 2017 года на коксохимическом производстве запущена в работу модернизированная установка сухого тушения кокса (УСТК). Установка собирает газы со свечей УСТК и использует их в качестве энергетических ресурсов в других подразделениях предприятия. Проект позволит в 2018 году снизить выбросы комбината на 20 %.



ЕВРАЗ НТМК ведет систематическую работу по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду. На предприятии закрыты экологически вредные производства: мартеновский и обжимной цехи, устаревшие коксовые батареи. На всех производственных переделах новое оборудование устанавливается с учетом его воздействия на экологию. Сейчас комбинат готовятся к задувке новой доменной печи, которая будет оборудована современными рукавными фильтрами.



За 10 лет выбросы ЕВРАЗ НТМК в атмосферу сократились на 15 %.



В 2017 году ЕВРАЗ направил на реализацию природоохранных мероприятий в Нижнем Тагиле более 1 млрд рублей.