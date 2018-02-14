Концепцию екатеринбургского «умного города» презентовали на форуме в Сочи

На инвестиционном форуме в Сочи презентовали концепцию первого российского «умного города», который появится в столице Урала в случае проведения Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году.Концепция предусматривает строительство ЭКСПО-города на площади 555 га: на 184 га разместятся выставочные павильоны, на остальной территории — ЭКСПО-сити и ЭКСПО-деревня, а также парки, объекты транспортной инфраструктуры, кафе и рестораны.«При проектировании и строительстве smart city будут применены самые совершенные на сегодняшний день технологии. Это касается не только непосредственно возведения зданий, но и планировки пространства, организации жизни людей в этом месте. По сути, мы создаем новую модель жизни человека в городских условиях», — отмечает генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.После проведения ЭКСПО на территории «умного города» расположатся ведущие образовательные, научные и медицинские центры, жилые дома, культурные и развлекательные площадки.«Независимо от того, получим мы право проведения Всемирной выставки или нет, проект ЭКСПО как города, основанного на новейших технологиях, в любом случае будет реализован. Это будет место с «зелеными» технологиями на возобновляемых источниках — будут использоваться и солнечная энергетика, и энергия, основанная на биомассе. Это позволит построить город полностью без ископаемых и минеральных видов топлива. Сейчас ведутся расчеты, выгодно ли развивать в районе Екатеринбурга солнечную и ветрогенерацию. По предварительным данным, есть возможность реализации данных объектов, но на удалении от города, чтобы не наносить вред здоровью жителей», — заявил заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович.Напомним, что за право проведения ЭКСПО-2025 Екатеринбург соперничает с Баку и Осакой.