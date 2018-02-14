В администрации Среднеуральска просят почти 400 тысяч рублей на собственный имидж

16:13 | 15.02.2018

В администрации Среднеуральска, вероятно, чиновники озаботились собственным имиджем. В довесок к муниципальной газете, которая рассказывает горожанам, как хорошо живется в городе и как усердно работают служащие администрации, может появиться еще один сотрудник, который, по сути, будет дублировать функции журналистов, пресс-секретаря и пиарщика.



Как стало известно veved.ru, финансовое управление администрации Среднеуральска подготовило изменения в бюджет, согласно которым в штате муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное и информационное управление» может появиться еще один ведущий инженер-программист.



Любопытно, что к его дополнительным обязанностям, например, отнесли осуществление мониторинга информации в СМИ и сети Интернет по вопросам деятельности городского округа Среднеуральск, разработку концепции и плана информационных поводов для выхода новостей, сюжетов и иных материалов о деятельности администрации. В общем, программист с функциями пресс-секретаря.



В МКУ обосновывают необходимость увеличения штата большой нагрузкой, вот только их планы не разделяет Счетная палата. Согласно заключению Счетной палаты, необходимость (потребность) во введении дополнительной штатной единицы ведущего инженера-программиста в МКУ «АХиИУ» с фондом оплаты труда 373,9 тыс. руб. (!!!) в расчете на 11 месяцев не обоснована.



Действительно, в городе есть и другие проблемы, на решение которых можно было бы направить почти 400 тысяч рублей, и проблему имиджа чиновников, пожалуй, следует решать в последнюю очередь.