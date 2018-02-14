Свердловская область и Карелия договорились о сотрудничестве

15:50 | 15.02.2018

В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве регионов, а также план совместных мероприятий до 2020 года.



«Свердловская область и Республика Карелия многое могут дать друг другу: от нас — продукция металлургического и трубного производства, из Карелии — сельскохозяйственная техника, бумажная продукция. Но задача соглашения, конечно, не только в том, чтобы увеличить товарооборот, но и в том, чтобы максимально содействовать взаимному развитию в промышленности, строительстве, науке и образовании, культуре, здравоохранении, туризме, занятости населения. Россия сильна своими регионами, а регионы — своим сотрудничеством, кооперацией, тесными производственными, научными, культурными и дружескими связями», — отметил Евгений Куйвашев.



«Карелия поставляет в Свердловскую область сельскохозяйственную технику, бумагу, рыбу, крупу. В перспективе планируем наладить поставку продуктов питания карельских предприятий, занимающихся переработкой ягод, изготовлением чая на основе местных трав. Продолжение сотрудничества наших регионов, уверен, даст дополнительный толчок к развитию наших двусторонних отношений», — сказал Артур Парфенчиков.