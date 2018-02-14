За два дня в Екатеринбурге выявили более 300 нарушений, связанных с проездом на красный свет

15:24 | 15.02.2018

В Екатеринбурге в ходе специального рейда с 13 по 14 февраля зафиксировано более 300 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора, сообщает городское отделение пропаганды ГИБДД.



Напомним, что в январе произошла трагедия на улице Селькоровской. Автомобиль Mazda, проехав на запрещающий сигнал, сбил семилетнего мальчика, который в результате скончался в больнице.



Рост числа ДТП из-за проезда на запрещающий сигнал был зафиксирован еще в прошлом году. В текущем году к административной ответственности привлечено более 2800 водителей. Произошло семь ДТП, 11 человек пострадали.