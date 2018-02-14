Юлия Чичерина устроила внеплановый концерт в Екатеринбурге

14:39 | 15.02.2018

15 февраля известная российская рок-певица Юлия Чичерина посетила предвыборный штаб Путина в Екатеринбурге.



Ожидалось, что она проведёт лекцию, делясь политическим опытом с волонтерами. Однако Юлия привезла гитару и начала петь. Впрочем, в перерывах она общалась с залом, отвечая на вопросы.