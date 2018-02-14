Евгений Куйвашев подписал соглашение о пятилетнем сотрудничестве с «Ростелекомом»

14:38 | 15.02.2018

Сегодня на полях инвестиционного форума в Сочи губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент крупнейшей в России и Европе телекоммуникационной компании «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет.



«Бережливые поликлиники» и телемедицина, системы управления ЖКХ и транспортом, безопасность, экологический мониторинг — эти решения сегодня нужны людям. Во многом поэтому, кстати, идея технологий для счастья, «умных» городов и регионов легла в основу нашей заявки на ЭКСПО-2025», — сказал Евгений Куйвашев.



Совместная работа будет вестись в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы.



«Цифровая экономика — это история не про завтра или послезавтра, это история про сегодняшний день. Уже есть конкретные примеры реализованных в Свердловской области проектов: в сфере обеспечения безопасности — Система-112, в сфере здравоохранения — подключение к быстрому интернету лечебно-профилактических учреждений региона, для обеспечения равных условий доступа к информационным ресурсам для жителей Среднего Урала реализуется федеральная программа устранения цифрового неравенства», — отметил Михаил Осеевский.





Фото: aprks.com