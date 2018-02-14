Блины и не только: в выходные в столице Урала пройдет первая Масленая ярмарка

14:24 | 15.02.2018

17–18 февраля на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет первая в этом году Масленая ярмарка.



Здесь можно будет купить продукцию крупных предприятий, а также небольших фермерских хозяйств: рыбу, молоко, мед, сладости, мясные деликатесы и многое другое.



Но изюминкой, конечно, станут блины, а также пироги, плюшки и пряники.





Фото: 1zoom.ru