Красноуральской школе присвоили имя погибшего в Чечне в 1996 году Андрея Киселева

14:03 | 15.02.2018

Красноуральской школе № 6 присвоили имя кавалера ордена Мужества майора Группы «А» ФСБ России Андрея Киселева, погибшего в 1996 году во время первой чеченской кампании при столкновении с боевиками в поселке Первомайский. На здании школы также установлена мемориальная доска.



Андрей Киселев был выпускником школы № 6, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.





Фото: ok.ru