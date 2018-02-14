Уроженца Республики Коми с 17 килограммами наркотиков задержали в Екатеринбурге

На Урале будут судить 27-летнего уроженца Республики Коми. Сотрудники Росгвардии задержали его в июне 2017 года. При обыске автомобиля Hyundai Elantra изъяли несколько свертков с порошком. Затем оперуполномоченные областного подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили несколько тайников с аналогичным веществом. Всего речь идет о 17 кг. Исследование подтвердило, что конфискованный товар криминальный и является смертельно опасным.«Наркодилер со средним специальным образованием имеет отношение к сфере обслуживания автомобилей. Встать на сомнительный путь его толкнуло желание заработать. Незадолго до этого в родном городе он попытался открыть кальянную, однако с бизнесом не заладилось, поэтому якобы он и решил рискнуть, чтобы вернуть взятые в долг денежные средства», - рассказал пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых.Сыщики располагают сведениями о том, что мужчина действовал также в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Нижнем Новгороде, Архангельске, Чебоксарах, Ростове-на-Дону, Орле, Петрозаводске, Оренбурге, Уфе и Челябинске.«Путешествовать» по России с явно криминальными намерениями фигуранту дела помогали те, кто стоял за организацией этого канала, достаточно щедро его финансируя. Только теперь главари наркокартелей подсчитывают прибыль, лежа где-нибудь на пляжах Сейшельских островов, а исполнитель вскоре отправится прожигать молодость в одну из исправительных колоний пенитенциарной системы нашей страны. Возможно, в тайге в районе Ивделя или еще дальше», - отметил полковник Горелых.