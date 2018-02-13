Екатеринбургская епархия запустила свой Telegram-канал с записями Николая II

22:27 | 14.02.2018

В преддверии 100-летия расстрела царской семьи Екатеринбургская епархия Русской православной церкви запустила свой Telegram-канал. Содержимым канала станут выдержки из дневников семьи Николая II.



По информации пресс-службы епархии, содержание проекта не подразумевает оценочных суждений современных историков и писателей, это только живая речь, дневники, письма.



Первая публикация в канале соответствует 14 февраля 1918 года. «Узнали, что на почте получено распоряжение изменить стиль и подравняться под иностранный, считая с 1 февраля, то есть сегодня уже выходит 14 февраля. Недоразумениям и путаницам не будет конца!» — писал в тот день Николай II.



Отметим, что в этом году в Свердловской области пройдет еще достаточно мероприятий, посвященных 100-летию со дня расстрела царской семьи.



Фото: скриншот канала