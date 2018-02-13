Помимо главы государства, жителям Екатеринбурга предстоит выбрать локации, нуждающиеся в благоустройстве

19:46 | 14.02.2018

В день выборов президента РФ екатеринбуржцам предстоит также определиться с территорией, нуждающейся в благоустройстве.



В итоговый бюллетень для рейтингового голосования по благоустройству городской среды до 2019 года войдут четыре проекта: набережная Исети от Куйбышева до ЦПКиО, набережная Исети от Малышева до Куйбышева, сквер у здания Оперного театра и парк «Зеленая роща».



По информации пресс-службы мэрии, именно эти локации набрали больше всего голосов в ходе опроса горожан, который был проведен в пяти крупных торгово-развлекательных центрах Екатеринбурга, на главном региональном старте «Лыжни России», на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», а также на официальном портале города.



Напомним, что выборы пройдут 18 марта 2018 года.



Фото: nesiditsa.ru