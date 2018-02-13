В Екатеринбурге продолжится строительство ЖК «Новый Уктус»

19:21 | 14.02.2018

На заседании межведомственной комиссии по защите прав дольщиков стало известно, что передача документов по проблемному долгострою ЖК «Новый Уктус» завершена.



Документы по долгострою были переданы прежним застройщиком «Уралэнергостройкомплекс» новому — ГК «ТЭН». Таким образом, новый застройщик уже может завершить строительство здания. Региональный министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков отметил, что вселения в новое жилье уже шестой год ждут 207 семей-пайщиков.



Отметим, что межведомственная координационная комиссия также рассмотрела подготовку «дорожной карты» по завершению возведения многоэтажки на Щербакова, 20.



Фото: ugranow.ru