Рубрика: Новости дня
18:11 | 14.02.2018
ДТП на Серовском тракте: трое пострадавших
В результате водитель и две пассажирки получили травмы и были госпитализированы. Проверка показала, что аварию мог спровоцировать ряд обстоятельств.
"Сотрудниками ГИБДД установлено, что на автомобиле «Шкода Октавия» установлены зимние шины, но крайней степени изношенности, не обеспечивающие безопасности при движении. 31-летний водитель имеет водительский стаж 12 лет, ранее он 33 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, у него имеется 8 неоплаченных штрафов. При проведении обследования места ДТП были выявлены дефекты покрытия проезжей части, выразившиеся в наличии колейности глубиной 2,5 см. Кроме этого, в месте ДТП имеется ограничение максимальной скорости 50 км/ч, а также установлены дорожные знаки «Неровная дорога», - указано в официальном сообщении.
Фото: gatchina24.ru
© «Вечерние Ведомости»
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