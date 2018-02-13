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Рубрика: Новости дня


17:55 | 14.02.2018

Начало громкого процесса по делу бывшего прокурора Алексея Карпова перенесли на конец февраля

Предварительное слушание по уголовному делу бывшего сотрудника Свердловской областной прокуратуры, бизнесмена Алексея Карпова, которое должно было состояться накануне, 13 февраля, не состоялось. Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга, подсудимого не доставили на процесс. Следующая дата заседания назначена на 27 февраля, начало в 10:30.

Напомним, что Карпов обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 — пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и покушение на убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение). В настоящее время он находится в ИК-13 Нижнего Тагила — его доставили в свердловскую колонию из Иркутска, где он отбывает наказание по ранее доказанным преступлениям: 15 июля 2014 года Карпов был осужден на двадцать лет колонии строгого режима за организацию двух заказных убийств.

Алексей Карпов был признан виновным в организации убийства екатеринбурженки, чтобы не отдавать ей долг в 3,2 млн рублей, и мужчины, у которого, по версии следствия, он рассчитывал отнять недвижимость на улице Армавирской, 20, в Екатеринбурге. За оба убийства Карпов заплатил киллерам 850 тыс. рублей. Сам Карпов заявлял, что, по его мнению, уголовное дело является заказным.

По данным источников veved.ru, знакомых с ситуацией, в Свердловской области осталось немало лиц, в том числе продолжающих работать в силовых структурах, которым было бы невыгодно оглашение деталей уголовного дела и показаний Карпова. Самому подсудимому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото: znak.com

© «Вечерние Ведомости»



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