Начало громкого процесса по делу бывшего прокурора Алексея Карпова перенесли на конец февраля

17:55 | 14.02.2018

Предварительное слушание по уголовному делу бывшего сотрудника Свердловской областной прокуратуры, бизнесмена Алексея Карпова, которое должно было состояться накануне, 13 февраля, не состоялось. Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга, подсудимого не доставили на процесс. Следующая дата заседания назначена на 27 февраля, начало в 10:30.



Напомним, что Карпов обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 — пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и покушение на убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение). В настоящее время он находится в ИК-13 Нижнего Тагила — его доставили в свердловскую колонию из Иркутска, где он отбывает наказание по ранее доказанным преступлениям: 15 июля 2014 года Карпов был осужден на двадцать лет колонии строгого режима за организацию двух заказных убийств.



Алексей Карпов был признан виновным в организации убийства екатеринбурженки, чтобы не отдавать ей долг в 3,2 млн рублей, и мужчины, у которого, по версии следствия, он рассчитывал отнять недвижимость на улице Армавирской, 20, в Екатеринбурге. За оба убийства Карпов заплатил киллерам 850 тыс. рублей. Сам Карпов заявлял, что, по его мнению, уголовное дело является заказным.



По данным источников veved.ru, знакомых с ситуацией, в Свердловской области осталось немало лиц, в том числе продолжающих работать в силовых структурах, которым было бы невыгодно оглашение деталей уголовного дела и показаний Карпова. Самому подсудимому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



Фото: znak.com