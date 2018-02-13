Студенты пожаловались губернатору на водоснабжение в Нижнем Тагиле

17:44 | 14.02.2018

В ходе приема граждан, который свердловский губернатор провел в Нижнем Тагиле, к Евгению Куйвашеву обратился председатель профкома студентов Нижнетагильского технологического института Леонид Макаров. По его словам, студенты жалуются на проблемы с подачей холодной воды в микрорайоне Верхняя Черемшанка Нижнего Тагила: вода есть, но напор всегда слабый.



Как пишет департамент информполитики губернатора, глава области поручил министру энергетики и ЖКХ региона Николаю Смирнову и главе Нижнего Тагила Сергею Носову подготовить план обновления коммунальной инфраструктуры в этой части муниципального образования. Сергей Носов, в свою очередь, проинформировал губернатора о том, что проблема местным властям известна и уже готовы варианты ее решения до начала следующего отопительного сезона.



«Передайте студентам, что Сергей Константинович вместе с губернатором обещали проблему решить», — обратился Евгений Куйвашев к молодому человеку.