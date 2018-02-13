Свердловских фермеров оштрафовали за превышение содержания нитратного азота в почве

17:01 | 14.02.2018

Фермеров из Артинского района оштрафовали за порчу земель. В ходе совместной проверки Артинской прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Свердловской области установлено, что одна из организаций, которая занимается выращиванием овощей в закрытом грунте, допустила уничтожение верхнего плодородного слоя почвы.



С целью проведения исследований специалистами было отобрано 20 почвенных образцов, по результатам которых обнаружено превышение предельно допустимых концентраций содержания нитратного азота в 1,3–4,1 раза. Фермеров привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.