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Рубрика: Новости дня


17:01 | 14.02.2018

Свердловских фермеров оштрафовали за превышение содержания нитратного азота в почве

Фермеров из Артинского района оштрафовали за порчу земель. В ходе совместной проверки Артинской прокуратуры и Управления Россельхознадзора по Свердловской области установлено, что одна из организаций, которая занимается выращиванием овощей в закрытом грунте, допустила уничтожение верхнего плодородного слоя почвы.

С целью проведения исследований специалистами было отобрано 20 почвенных образцов, по результатам которых обнаружено превышение предельно допустимых концентраций содержания нитратного азота в 1,3–4,1 раза. Фермеров привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

© «Вечерние Ведомости»



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